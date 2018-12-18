2018-12-18T15:41:12+03:00
Спорт

Футбольная «Кубань» признана банкротом

Кандидатуру конкурсного управляющего клубом рассмотрят в следующем году
Максим ОСОКИН
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Краснодарский клуб за свою историю несколько раз менял название.Краснодарский клуб за свою историю несколько раз менял название.
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Футбольный клуб «Кубань» признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Краснодарского края. При этом в один иск объединили требования всех кредиторов.

- Это единое банкротство с разными заявителями. В январе 2019 года будут рассматривать материалы по конкурсному управляющему", - сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Краснодарского края Мария Комбаева.

Футбольный клуб «Кубань» существовал с 1928 года. Однако на сезон ПФЛ 2018-19 краснодарский клуб подал заявку под другим названием - «Урожай».

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