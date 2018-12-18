Футбольная «Кубань» признана банкротом

18 Дек. 15:40 2018-12-18T15:41:12+03:00

Краснодарский клуб за свою историю несколько раз менял название.

Кандидатуру конкурсного управляющего клубом рассмотрят в следующем году

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Кубань» признан банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Краснодарского края. При этом в один иск объединили требования всех кредиторов.

- Это единое банкротство с разными заявителями. В январе 2019 года будут рассматривать материалы по конкурсному управляющему", - сообщила пресс-секретарь Арбитражного суда Краснодарского края Мария Комбаева.

Футбольный клуб «Кубань» существовал с 1928 года. Однако на сезон ПФЛ 2018-19 краснодарский клуб подал заявку под другим названием - «Урожай».