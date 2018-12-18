В Тбилисском районе две девушки пострадали в ДТП с грузовиком

18 Дек. 15:49 2018-12-18T15:49:36+03:00

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В Краснодарском крае в районе 7-го километра дороги Тбилисская - Нововладимировская произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 17 декабря около 09:00 23-летняя девушка находилась за управлением автомобиля LADA Samara. Она превысила допустимую скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом с прицепом.

- Водителя легковушки и ее 22-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 16 декабря на 28 километре дороги Армавир - Курганинск, в районе хутора Красное поле произошла авария.

В результате аварии пострадали 28-летнего водитель Volkswagen и его пассажиры - 27-летняя женщина и двухгодовалый мальчик. Врачи обнаружили у них травмы различной тяжести. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу.