2018-12-18T19:13:08+03:00
Общество

Первоцветы распустились в Сочинском нацпарке

Зацвел ризенский подснежник
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Сочинского нацпаркаФото: пресс-служба Сочинского нацпарка
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В Сочи на территории национального парка распустились первоцветы. Зацвел подснежник ризенский.

- Он является самым уязвимым видом. Колхидско-лазистанский эндемик с ограниченным количеством локалитетов распускается первым, встречается редко, не имеет широкого распространения, численность его сокращается, - сообщили в пресс-службе парка.

Это многолетнее растение, высотой 25–30 сантиметров с белыми цветами распускается обычно в декабре и может встречаться до конца января. На численности подснежника сказывается сокращение территории его распространения – из-за хозяйственного освоением предгорной зоны Сочи.

Помимо ризенского в Сочинском национальном произрастают еще четыре вида - подснежники Воронова , кавказский, Панютина и плосколистный.

Это единственное место, где на такой ограниченной площади произрастает сразу 5 видов этих растений, все они занесены в Красные книги различного уровня.

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