2018-12-18T16:29:36+03:00
Общество

Жители Кубани активно идут в бизнес

В регионе выдали льготных кредитов почти на 900 млн рублей
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Краснодаре обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВ Краснодаре обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Власти Краснодарского края продолжают работу по вовлечению в занятие бизнесом жителей региона. В этом году число граждан, решивших открыть свое дело, возросло более чем на 9,5 тысяч. Этому, в частности, способствует активная работа фондов поддержки предпринимательства.

- С начала года Фонд микрофинансирования выдал льготные займы на сумму 847 млн рублей. Это на 40 % больше, чем годом ранее, - заявил вице-губернатор Василий Швец.

Как отметил заместитель главы Краснодарского края, одна из приоритетных задач - увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства еще на 13 тысяч.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»