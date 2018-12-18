Жители Кубани активно идут в бизнес

18 Дек. 16:29 2018-12-18T16:29:36+03:00

В Краснодаре обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в регионе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе выдали льготных кредитов почти на 900 млн рублей

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Власти Краснодарского края продолжают работу по вовлечению в занятие бизнесом жителей региона. В этом году число граждан, решивших открыть свое дело, возросло более чем на 9,5 тысяч. Этому, в частности, способствует активная работа фондов поддержки предпринимательства.

- С начала года Фонд микрофинансирования выдал льготные займы на сумму 847 млн рублей. Это на 40 % больше, чем годом ранее, - заявил вице-губернатор Василий Швец.

Как отметил заместитель главы Краснодарского края, одна из приоритетных задач - увеличение количества занятых в сфере малого и среднего предпринимательства еще на 13 тысяч.