2018-12-18T16:48:20+03:00
Происшествия

Очередной похититель люков задержан в Краснодаре

Украденное он сбывал в пункты приема металла
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УМВД России по КраснодаруФото: пресс-служба УМВД России по Краснодару
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В Краснодаре задержали подозреваемого в серии краж люков с городских улиц.

Местные жители не раз с сентября этого года обращались дежурную часть отдела полиции. Они рассказывали о том, что с улиц Янковского, Ковтюха, Чехова и Поймы реки Кубань кто-то ворует канализационные люки.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наружного видеонаблюдения. Они установили марку автомобиля, на котором передвигался возможный злоумышленник.

Задержали 34-летнего местного жителя. Он признался в хищении 11 люков с улиц города. Украденное он сдавал в пункты приема металла.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Проверяют информацию о причастности этого молодого человека к краже телефона из ломбарда.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

36 уголовных дел возбуждено правоохранителями краевой столицы с начала года по фактам краж ливневых решеток и канализационных люков. Задержано 7 граждан, подозреваемых в причастности к совершению этих преступлений.

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