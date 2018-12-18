2018-12-18T18:54:45+03:00
Происшествия

На Кубани восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении

Уже поменяли опоры
Александра ПОДУШКО
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- В Краснодарском крае восстанавливают поврежденный ливнями мост в Джубгском поселении. Работы проходят на сооружении, которое ведет к хутору Полковничий и садовому товариществу «Горянка», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Октябрьские ливни разрушили опоры переправы, их уже заменили на новые. Строители также пробурили скважины, необходимые для установки металлической конструкции, которая уже готова. Ремонтникам предстоит укрепить сваи, берег и обустроить съезд с нового моста.

К концу декабря при благоприятной погоде ремонтные работы планируют завершить.

Напомним, что октябрьские подтопления повредили большое количество дорог и мостов в Туапсинском районе. В селе Агой рабочие восстанавливали поврежденную «переправу», между селом Цыпка и поселком Кирпичным ремонтировали разрушенную дорогу и мост.

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