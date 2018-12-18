Похитители кофе задержаны в Северском районе

18 Дек. 17:38 2018-12-18T18:49:52+03:00

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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В Северском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 31 до 35 лет. Их обвиняют в краже.

В дежурную часть отделения полиции обратился представителейхозяин местного продуктового магазина. Он рассказал, что трое неизвестных похитили из торгового зала продукты.

По указанному адресу прибыли полицейские. Они опросили очевидцев и возможных свидетелей. Изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. Правоохранителям удалось установить личности и местонахождение предполагаемых злоумышленников. Их задержали.

Выяснилось, что мужчины причастны к еще трем фактам краж из продуктовых магазинов. В основном они воровали кофе. Общий ущерб потерпевшим составил около 15 тысяч рублей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю