Новогодние мероприятия посетят более 600 тысяч кубанских школьников

18 Дек. 17:48 2018-12-18T17:48:57+03:00

Особое внимание на Кубани уделяют безопасности детей во время проведения Новогодних мероприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вопросы обеспечения безопасности в период праздников обсудили на совещании в Краснодаре

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Массовые мероприятия, посвященные наступающему Новому году, пройдут практически во всех школах Краснодарского края. Всего намечено проведение свыше 20 тысяч утренников, которые посетят более 600 тысяч школьников. Вопросы обеспечения безопасности детских праздников обсудили на совещании под председательством главы региона Вениамина Кондратьева.

– На новогодние елки в Краснодар приедет много детей. Необходимо заранее проработать и согласовать с оперативными службами маршруты следования транспорта. Каждый автобус должны сопровождать сотрудники ДПС и медики, – поставил задачу главам муниципалитетов губернатор.

Как отметила заместитель главы Краснодарского края Анна Минькова, все детские сады, школы и дома культуры Кубани проверили на предмет антитеррористической и противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.