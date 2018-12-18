2018-12-18T18:14:29+03:00
Общество

Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы

Презентация новой концепции состоится в новогоднюю ночь на Центральной площади курорта
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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Завершился всероссийский открытый конкурс по разработке концепции фирменного стиля Геленджика. Победил проект «Место, где ты счастлив», который построен на визуальном образе бухты, похожей на подкову.

-В первом туре экспертный совет, в который вошли представители мэрии и общественности Геленджика, выбирал претендентов на победу. Из 12 проектов они отметили только 7. Их и выставили на голосование, в котором выбирали уже местные жители. Поучаствовали около 7 млн человек, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Последний отбора прошел в виде интернет-голосования. Уже голосовали только за три проекта.

Перед началом приема работ на конкурс, опросили жителей и гостей курорта. Около 2 тысяч человек рассказали, с чем у них ассоциируется город. Многие выбрали бухту.

В новогоднюю ночь на Центральной площади курорта состоится презентация новой концепции бренда Геленджика.

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