Туристическим брендом Геленджика стала бухта в виде подковы

18 Дек. 18:10 2018-12-18T18:14:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершился всероссийский открытый конкурс по разработке концепции фирменного стиля Геленджика. Победил проект «Место, где ты счастлив», который построен на визуальном образе бухты, похожей на подкову.

-В первом туре экспертный совет, в который вошли представители мэрии и общественности Геленджика, выбирал претендентов на победу. Из 12 проектов они отметили только 7. Их и выставили на голосование, в котором выбирали уже местные жители. Поучаствовали около 7 млн человек, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Последний отбора прошел в виде интернет-голосования. Уже голосовали только за три проекта.

Перед началом приема работ на конкурс, опросили жителей и гостей курорта. Около 2 тысяч человек рассказали, с чем у них ассоциируется город. Многие выбрали бухту.

В новогоднюю ночь на Центральной площади курорта состоится презентация новой концепции бренда Геленджика.