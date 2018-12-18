2018-12-18T18:56:20+03:00
Общество

В Ленинградском районе после ремонта окрыли Дом Культуры и парк

На благоустройство зеленой зоны потратили около 10 млн рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае в Ленинградском районе почти одновременно открыли после ремонта Дом Культуры и парк.

Здание было отреставрировано в рамках краевой программы «Развитие культуры». Финансирование составило более 6 млн рублей.

В сельском Доме Культуры провели ремонтные работы внутри помещения. В порядок привели зрительный зал и сцену, балетный класс, административные кабинеты. Там установили автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией.

В новом году работа по обновлению учреждения будет продолжена. Приобретут новую звукоусилительную аппаратуру, кресла в зрительный зал. И отремонтируют фасадную часть здания.

Одновременно с открытием ДК в станице Ленинградской завершилось благоустройство парка.

-Работы проводились в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На них выделили более 9,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Площадь составляет 7,7 квадратных метров. Здесь уложена тротуарная плитка, установлено современное освещение из 28 светильников с солнечными батареями, малые архитектурные форм, лавочки и урны. Для детишек есть площадка с искусственным газоном, качелями и горками.

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