На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание

18 Дек. 19:00 2018-12-18T19:00:58+03:00

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Полиция Тимашевска начала доследственную проверку по факту некачественного оказания услуг по перевозке пассажиров. Как стало известно правоохранителям, сегодня утром водитель маршрутного такси, следующего по маршруту №11 высадил из автобуса женщину, которой стало плохо во время поездки. Затем он сел в машину и уехал, оставив пожилую женщину на обочине. Видео данного инцидента появилось в одном из пабликов, посвященных Тимашевску в социальных сетях.

"По выявленному в сети интернет видеоролику зарегистрирован материал в дежурной части ОМВД по Тимашевскому району. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в полицейском главке.