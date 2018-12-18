На Кубани водитель маршрутки высадил пенсионерку, потерявшую сознание
Полиция Тимашевска начала доследственную проверку по факту некачественного оказания услуг по перевозке пассажиров. Как стало известно правоохранителям, сегодня утром водитель маршрутного такси, следующего по маршруту №11 высадил из автобуса женщину, которой стало плохо во время поездки. Затем он сел в машину и уехал, оставив пожилую женщину на обочине. Видео данного инцидента появилось в одном из пабликов, посвященных Тимашевску в социальных сетях.
"По выявленному в сети интернет видеоролику зарегистрирован материал в дежурной части ОМВД по Тимашевскому району. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку", - сообщили в полицейском главке.
Водитель выгнал пенсионерку из маршрутки.