Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета
Правительство РФ выделило на эти цели 270 млн рублей
Общий объем средств, которые потратят на ремонт кубанских дорог превысит 1,2 млрд рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:
Одним из 27 регионов, которые получат в этом году средства из федерального бюджета на ремонт дорог, стал Краснодарский край. Регион получит от Правительства России 270 млн рублей. Также, средства в размере 935 млн рублей поступят из регионального бюджета.
– Запланирован ремонт 11 дорожных участков. Финансирование начнется в этом году, но завершатся работы в следующем, – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Всего регионам выделили около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.