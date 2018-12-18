Кубанские дороги отремонтируют за счет Федерального бюджета

18 Дек. 19:21 2018-12-18T20:21:19+03:00

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Одним из 27 регионов, которые получат в этом году средства из федерального бюджета на ремонт дорог, стал Краснодарский край. Регион получит от Правительства России 270 млн рублей. Также, средства в размере 935 млн рублей поступят из регионального бюджета.

– Запланирован ремонт 11 дорожных участков. Финансирование начнется в этом году, но завершатся работы в следующем, – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Всего регионам выделили около 12 млрд рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.