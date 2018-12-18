Более половины пассажирских автобусов на Кубани не соответствовали требованиям безопасности

18 Дек. 19:50 2018-12-18T20:20:41+03:00

В будущем году власти Кубани намерены проверять не только автобусы, но и обычные такси. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За это перевозчиков оштрафовали почти на 5 млн рублей

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С августа на Кубани активно проверяли деятельность компаний, которые осуществляют перевозку пассажиров. В результате осмотра 1113 автобусов более чем в половине были выявлены различные нарушения. В результате, к административной ответственности привлекли свыше 400 перевозчиков, которые выплатили штрафов почти на 5 млн рублей.

– Особое внимание уделялось соблюдению обязательных требований по обеспечению безопасности при перевозках автобусами пассажиров, в том числе детей, – подчеркнул заместитель губернатора Кубани Алексей Копайгородский.