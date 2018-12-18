Избран новый глава Абинского района

18 Дек. 20:07 2018-12-18T20:20:19+03:00

Им стал Вячеслав Иванов

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Депутаты Совета Абинского района в ходе прошедшей 18 декабря сессии выбрали нового главу. Им стал Вячеслав Иванов, который с октября 2018 года являлся исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.

- На должность руководителя района претендовали два человека. По итогам тайного голосования была поддержана кандидатура Вячеслава Иванова, - сообщили в пресс-службе администрации Абинского района.

Он поблагодарил депутатов за поддержку, пообещав оправдать кредит доверия.