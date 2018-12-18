Избран новый глава Абинского района
Им стал Вячеслав Иванов
Новый глава Абинского района Вячеслав Иванов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Депутаты Совета Абинского района в ходе прошедшей 18 декабря сессии выбрали нового главу. Им стал Вячеслав Иванов, который с октября 2018 года являлся исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.
- На должность руководителя района претендовали два человека. По итогам тайного голосования была поддержана кандидатура Вячеслава Иванова, - сообщили в пресс-службе администрации Абинского района.
Он поблагодарил депутатов за поддержку, пообещав оправдать кредит доверия.