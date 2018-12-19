2018-12-19T07:25:59+03:00
Общество

В Сочи сносят незаконный жилой комплекс на берегу моря

Он был построен без разрешительной документации
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи в Адлерском районе приступили к сносу жилого комплекса, который находится на берегу моря. Его построили без разрешительной документации.

12-этажный ЖК находится на улице Белорусской,4 в русле реки Херота, в нескольких метрах от моря. На этом участке строить выше четвертого этажа нельзя. Разрешительную документацию застройщики получили только на возведение двух- и трёхэтажных домов.

Власти города-курорта подали в суд иск о сносе ЖК на начальном этапе строительства. Разбирательства администрации курорта с застройщиком длились несколько лет. Только в этом году было установлено, что дома на Белорусской, 4 построены с нарушением градостроительных норм, и создают угрозу жизни и здоровью гражданам. В итоге, суд принял решение о сносе.

- Это было одним из важнейших вопросов. Во время шторма волны бьются о первые этажи, - сказал Табельский.

Пока застройщик не торопится приступать к демонтажу зданий. Этим будет заниматься другая организация, которая уже приступила к сносу самостроя. Предполагается, что эти работы продлятся восемь месяцев, так как объект сложный.

Администрация Сочи направила письма всем собственникам квартир на Белорусской, прежде чем приступила к сносу самостроя.

- Они являются обманутыми покупателями, ведь продажа квартир была незаконна. Теперь, чтобы быть признанными потерпевшими и возместить убытки, собственникам необходимо обратиться с заявлением в Главное следственное управление МВД по Краснодарскому краю, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

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