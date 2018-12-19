В краснодарском музее имени Фелицына установят почтовый ящик Деда Мороза
- В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им.Фелицына в рамках выставки «Сказки Пушкина» установили праздничную ель, рядом с ней - почтовый ящик Деда Мороза. Посетители смогут отправлять письма новогоднему волшебнику с 21 декабря, - рассказали в пресс-службе музея.
Детишки будут приносить «записки» с пожеланиями с собой или напишут их вместе с родителями и экскурсоводом в музее на красочном бланке. Почтовый ящик будет работать до 29 декабря.
В музее уже установили большую лесную красавицу. Каждый посетитель выставки может сделать дома украшение и принести его, чтобы внести свой вклад в праздничную атмосферу.
Юные краснодарцы вместе со Снегурочкой украсят елку собственноручно сделанными игрушками и напишут письмо Деду Морозу 21 декабря в 12:00 рамках новогодней акции «Елку наряжаем вместе».