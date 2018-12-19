2018-12-19T11:59:59+03:00
Общество

В краснодарском музее имени Фелицына установят почтовый ящик Деда Мороза

Отправить письмо волшебнику можно будет с 21 по 29 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба музея им. ФелицынаФото: пресс-служба музея им. Фелицына
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- В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике им.Фелицына в рамках выставки «Сказки Пушкина» установили праздничную ель, рядом с ней - почтовый ящик Деда Мороза. Посетители смогут отправлять письма новогоднему волшебнику с 21 декабря, - рассказали в пресс-службе музея.

Детишки будут приносить «записки» с пожеланиями с собой или напишут их вместе с родителями и экскурсоводом в музее на красочном бланке. Почтовый ящик будет работать до 29 декабря.

В музее уже установили большую лесную красавицу. Каждый посетитель выставки может сделать дома украшение и принести его, чтобы внести свой вклад в праздничную атмосферу.

Юные краснодарцы вместе со Снегурочкой украсят елку собственноручно сделанными игрушками и напишут письмо Деду Морозу 21 декабря в 12:00 рамках новогодней акции «Елку наряжаем вместе».

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