В Сочи состоится карнавальный забег по Имеретинской набережной

19 Дек. 08:18 2018-12-19T08:18:32+03:00

Участие в нем примут около 150 любителей спорта

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В Сочи 31 декабря около 10:00 состоится праздничный забег. Более 150 любителей спорта смогут посоревноваться в выносливости на Имеретинской набережной.

- Перед карнавальным забегом состоится 10 минутная разминка, которую проведут Дед Мороз и Снегурочки. В 10:15 легкоатлеты уже выйдут на серьезные дистанции: 3, 5, 10 и 21 км, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Для участников также подготовили различные викторины, конкурсы, традиционное чаепитие с баранками и перетягиванием каната.

Каждый желающий, вне зависимости от возраста может 31 декабря пробежаться по Имеретинской набережной. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в карнавальном костюме.

Напомним, в Геленджике пройдёт забег Дедов Морозов. Его проведут 22 декабря.