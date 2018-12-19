2018-12-19T09:24:12+03:00
Общество

В Краснодарском крае обеспечивать безопасность будут около 19 тысяч человек

В это число вошли 5 тысяч казаков
Александра ПОДУШКО
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фото: администрация Краснодарского краяфото: администрация Краснодарского края
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Вениамин Кондратьев провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

В новогодние праздники обеспечат противопожарную и антитеррористическую безопасность в местах большого скопления людей. Это вокзалы, торговые центры, рынки, театры, концертные залы.

- Необходимо сделать все, чтобы во время новогодних каникул обстановка в регионе оставалась стабильной. Для этого нужна концентрация усилий всех ведомств и служб края, - сказал губернатор.

С конца декабря личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Всего около 11 тысяч сотрудников полиции, 8 тысяч представителей общественных формирований правоохранительной направленности помогут сохранить и подержать в крае спокойную обстановку. Также на улицах региона патруль будут вести 5 тысяч казаков.

В местах проведения новогодних праздников дополнительно установят 18 металлодетекторов.

- Коммунальные службы также должны быть готовы к возможным погодным изменениям. Необходимо держать на особом контроле уровень воды в реках, следить за прогнозами, - добавил Вениамин Кондратьев.

Правоохранители проверят все магазины с пиротехникой.

- В Сочи уже стартовал зимний сезон. На горнолыжные курорты приедет много туристов, которые должны получить качественный и безопасный отдых. Все службы должны быть готовы отреагировать на любые ЧП. Для координации их работы по создадут оперативный штаб, - рассказали в пресс-службе администрации края.

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