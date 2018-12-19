2018-12-19T08:57:17+03:00
Общество

В Темрюкском районе назначен новый прокурор

Пост занял советник юстиции Олег Корж
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского краяФото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
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В Темрюкском районе назначен новый прокурор. Им стал советник юстиции Олег Корж.

В 2005 году он окончил Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С августа 2006 по январь 2011 года Олег Корж работал в органах внутренних дел.

В Следственном комитете проходил службу с января по сентябрь 2011 года. Он занимал должность следователя отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

С сентября 2012 года Корж является старшим помощником прокурора Краснодарского края по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

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