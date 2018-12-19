2018-12-19T09:20:52+03:00
Общество

На Кубани задолженности по коммунальным услугам превышают 6 млрд рублей

Об этом сообщили на конференции в прокуратуре края
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задолженности по коммунальным услугам превышают 6 млрд рублейНа Кубани задолженности по коммунальным услугам превышают 6 млрд рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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На Кубани долг за жилищно-коммунальные услуги превысил 6 миллиардов рублей. Об этом стало известно 18 декабря на конференции в прокуратуре Краснодарского края.

Сумма большая, в основном она состоит из неплательщиков, которые являются простыми гражданами. Среди должников встречаются и организации.

Среди тех, кто оказался в списке неплательщиков, оказались граждане, которые исправно перечисляли деньги своей управляющей компании. А от туда средства уже не попадали на счета ресурсоснабжающих организаций.

- Для стабилизации сложившейся ситуации. В этом году составили более двухсот актов реагирования. Возбудили 11 уголовных дел в связи с хищением и нецелевым использованием организациями денег, полученных в том числе от плательщиков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На данном этапе из-за реагирования прокуратуры размер долга не увеличивается.

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