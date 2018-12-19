19 Дек. 09:43 2018-12-19T09:43:06+03:00

В Геленджике из магазинов конфисковали около тысячи литров алкоголя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У продавцов не было необходимых документов на реализацию данной продукции

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Полицейские Геленджика изъяли из незаконного оборота около тысячи литров спиртного.

Правоохранители провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений в сфере алкогольной продукции. Они проверили местные городские магазины и выявили обнаружили 5 фактов незаконной розничной продажи. У продавцов торговых точек не оказалось требуемых документов на данный вид товара.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

- У злоумышленников конфисковали алкоголь. Но также они будут выплачивать административные штрафы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, похитители кофе задержаны в Северском районе. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.