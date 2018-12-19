В Славянском районе местный житель выловил около 200 рыб запрещенными снастями

19 Дек. 10:07 2018-12-19T10:07:35+03:00

За незаконную добычу биологических ресурсов мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет

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В Славянском районе 48-летний мужчина ловил рыбу запрещенными снастями.

Сотрудники отдела МВД проводили рейдовые мероприятия. На одной из местных рек они обнаружили местного жителя, который добывал биологические ресурсы запрещенными орудиями промысла.

Лодку злоумышленника осмотрели. Полицейские обнаружили в ней более 200 рыб различных пород. Все биологические ресурсы изъяли. Мужчину задержали и для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). 48-летнему мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.