2018-12-19T10:32:28+03:00
Происшествия

В Сочи бывший вице-мэр осужден за превышение должностных полномочий

Паламарчука приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
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В Сочи бывший вице-мэр осужден за превышение должностных полномочийВ Сочи бывший вице-мэр осужден за превышение должностных полномочийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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18 декабря Центральный районный суд рассмотрел в особом порядке уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Сочи по вопросам ЖКХ. Юрий Паламарчук признал свою вину, его приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

Напомним, 19 апреля в Сочи следователи вместе с оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю после обысков задержали вице-мэра Сочи по вопросам ЖКХ Юрия Паламарчука. Чиновник в этот же день написал заявление об увольнении по собственному желанию. Арест был связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города-курорта, где он был председателем совета директоров.

В октябре подозреваемого поместили под домашний арест, после этого его отстранили от должности.

Суд установил, что Юрий Паламарчук в 2016 году был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)» незаконно передал полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «ТСМ». Он знал о кредитных задолженностях и убытках организации, но заключил с ней договор на оказание услуг по завышенной стоимости.

- В отношении бывшего вице-мэра Сочи рассматривали дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). Чиновник полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении, - сообщили в Центральном районном суде.

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