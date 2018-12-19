19 Дек. 10:59 2018-12-19T10:59:10+03:00

В Армавире у двух парней нашли десять свертков с героином Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Армавире у двоих закладчиков нашли свертки с героином. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Правоохранители на одной из улиц города задержали двоих молодых людей с явными признаками опьянения. Это подтвердило медицинское освидетельствование. На парней завели административные материалы по части 2 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

При обыске у задержанных обнаружили 10 свертков с веществом бежевого цвета. Их отправили на экспертизу, которая установила, что изъятое является героином, общей массой около 8 граммов.

Правоохранители выяснили, что парням 18 и 19 лет. Они приехали из соседнего государства. Наркотик планировали сбыть с помощью закладок.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок двадцати лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Они находятся под стражей. Следствие продолжается.