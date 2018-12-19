2018-12-19T11:15:40+03:00
Происшествия

В Краснодаре пенсионер на смерть сбил женщину, которая торговала цветами

Это случилось на улице Сормовской
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: t.me/ghestkrdФото: t.me/ghestkrd
Изменить размер текста:

В Краснодаре 18 декабря около 21:10 местный житель на смерть сбил пожилую женщину, которая торговала цветами. Авария произошла на улице Сормовской.

По предварительным данным, 75-летний мужчина на парковке сел за руль автомобиля марки Hyundai. Местный житель не справился с управлением – перепутал педали. Вместо того, чтобы сдать назад он выехал на тротуар. Там он сбил 75-летнюю пенсионерку, которая торговала цветами.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе ДПС ГИБДД по Краснодару.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в Краснодарском крае в районе 7-го километра дороги Тбилисская - Нововладимировская произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пострадали две девушки - водитель легковушки и ее 22-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»