В Краснодаре пенсионер на смерть сбил женщину, которая торговала цветами

19 Дек. 11:15 2018-12-19T11:15:40+03:00

Это случилось на улице Сормовской

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В Краснодаре 18 декабря около 21:10 местный житель на смерть сбил пожилую женщину, которая торговала цветами. Авария произошла на улице Сормовской.

По предварительным данным, 75-летний мужчина на парковке сел за руль автомобиля марки Hyundai. Местный житель не справился с управлением – перепутал педали. Вместо того, чтобы сдать назад он выехал на тротуар. Там он сбил 75-летнюю пенсионерку, которая торговала цветами.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе ДПС ГИБДД по Краснодару.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, в Краснодарском крае в районе 7-го километра дороги Тбилисская - Нововладимировская произошло дорожно-транспортное происшествие.

Пострадали две девушки - водитель легковушки и ее 22-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу.