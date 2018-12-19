2018-12-19T11:54:54+03:00
Общество

В центре Краснодара на время новогодних праздников ограничат движение

Перекрывать проезд начнут с 22 декабря, когда на Театральной площади откроется главная городская ёлка
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице на отдельных участках улиц в центре города на время новогодних мероприятий ограничат движении.

В Краснодаре подготовили насыщенную программу к предстоящим праздникам. 22 декабря на Театральной площади откроется главная городская ёлка, пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек, а в ночь с 31 декабря на 1 января будет показано массовое театрализованное представление. На эти праздничные мероприятия соберутся тысячи горожан.

- Для обеспечения охраны порядка и безопасности жителей во время празднования Нового года, а также во время новогодних каникул — с 1 по 8 января будет временно ограничено движение транспорта по участкам улиц, прилегающих к Театральной площади и к улице Красной, - прокомментировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Перекрывать дороги начнут уже 22 декабря, когда откроется главная городская ёлка. В этот же день по улице Красной пройдет костюмированное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Движение машин ограничат 22 декабря с 06:00 до окончания мероприятий:

- по Красной - от Длинной до Калинина;

- по улице Красноармейской – от Длинной до Кузнечной;

- по Будённого – от Коммунаров до Красной.

Дорожные знаки с разработанными схемами выставят для объезда участков с ограниченным движением, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

С подробным списком улиц, которые перекроют в связи с проведением новогодних мероприятий, можно ознакомиться здесь.

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