2018-12-19T12:05:35+03:00
Происшествия

В Курганинском районе мужчину посадят за серию краж и хранение марихуаны

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Курганинском районе мужчину посадят за серию краж и хранение марихуаныВ Курганинском районе мужчину посадят за серию краж и хранение марихуаныФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о серии краж и незаконном хранении наркотиков.

В правоохранительные органы в течение нескольких месяцев поступило много сообщений от местных жителей, которые рассказывали о кражах имущества. Трое граждан сообщили о пропаже строительных инструментов из хозпостроек. У другого заявителя украли деньги из салона машины. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

На одном из мест происшествий сотрудники правоохранители обнаружили «пальчики», которые предположительно оставил злоумышленник. Полицейские установили личность подозреваемого. 32-летнего мужчину задержали по месту проживания. Его доставили в отдел полиции.

В одном из карманов у задержанного обнаружили бумажный сверток с растительным веществом. Эксперт установил, что это марихуана, массой 10 граммов.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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