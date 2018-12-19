19 Дек. 12:29 2018-12-19T12:29:00+03:00

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В Новороссийске разыскивают 14-летнего подростка.

В правоохранительные органы 17 декабря обратилась мать Андрея Вершинина. Она сообщила, что ее сын пропал.

Ребенок проживал с матерью в многоэтажке по улице Видова. Утром 17 декабря женщина хотела отвезти мальчика в школу. Подросток вышел из дома раньше, но сказал, что подождет мать возле подъезда. Когда женщины вышла, сына уже нигде не было. До сих пор, где находится мальчик неизвестно.

Женщина рассказала, что раньше Андрей уже уходил из дома.

На вид подростку 14-16 лет, у него славянская внешность, плотное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Мальчик был в вязанной синей шапке, куртке синего цвета, синих брюках и черных . При себе у него была сумка с теплыми вещами.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшего, а также обстоятельств произошедшего. К поискам ребенка подключены полицейские, сотрудники МЧС и казаки. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вам что-то известно о месте нахождения Андрея Вершинина, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8-988-344-89-13 либо 02.