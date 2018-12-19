В Краснодаре в «газели» нашли клетку с медведем
В Краснодаре в «газели», припаркованной на улице Ратной Славы, заметили клетку с медведем. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители.
На место приехали полицейские, которые выяснили, что владельцем машины и животного является 24-летний уроженец Иркутской области. Мужчина работает в передвижном гастролирующем цирке. В городе он временно снимает жилье.
Правоохранителям молодой человек предоставил все необходимые документы, которые подтверждают законность содержания им бурой двухлетней медведицы. Он показал и ветеринарное свидетельство.
В ходе осмотра установили, что животное содержится в нормальных условиях. Клетка чистая, а медведице регулярно дают пищу.
- В результате проведенной проверки не было установлено факта жестокого обращения с животным, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.