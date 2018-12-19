В Туапсинском районе автоледи врезалась в бетонное ограждение

19 Дек. 13:07 2018-12-19T13:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

18 декабря в Туапсинском районе на 10-и километре дороги Джубга - Сочи произошла авария.

- Около 10 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. По предварительным данным, 38-летняя женщина, сидевшая за рулём автомобиля марки Toyota, превысила скорость. В результате машину занесло, и она врезалась в бетонное ограждение, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшую немедленно доставили в медицинское учреждение. Но в течение суток она скончалась от полученных в результате аварии травм.

Как "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили сотрудники Госавтоинспекции, женщина была неопытным водителем. Ее стаж составляет всего три месяца.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.