Скоростной интернет поднялся на самую высокую вершину Европы

19 Дек. 13:07 2018-12-19T13:07:47+03:00

Мобильная связь и интернет появились на верхних участках горнолыжных трасс и на тренировочных альпинистских маршрутах Эльбруса на высоте до 5100 метров

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С самого высокогорного участка России и Восточной Европе теперь можно звонить друзьям и выкладывать фотографии и видео в Сеть. Такую возможность обеспечила компания МТС. Теперь на южном склоне Эльбруса на рекордной высоте 3888 метров над уровнем моря в Кабардино-Балкарии работает базовая станция оператора. Таким образом, голосовая связь и мобильный интернет появились на верхних участках горнолыжных трасс и на тренировочных альпинистских маршрутах Эльбруса на высоте до 5100 метров.

Постить видео можно и на станции канатной дороги «Гара-Баши», которая является акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину самой высокой вершины Европы.

Чтобы установить оборудование, специалисты работали в сложных условиях в любую погоду на предельной высоте целых два месяца. Теперь базовая станция надежно защищена от предельно низких температур, обильных осадков, сильного ветра и сейсмической активности.