В Новокубанском районе загорелся частный дом

19 Дек. 13:26 2018-12-19T13:41:43+03:00

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19 декабря в станице Советской на улице Восточной загорелся частный дом.

- В 11:09 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На указанное место прибыл отряд спасателей. В 11:30 пожар удалось ликвидировать.

В сгоревшей части дома проживала семья с шестью детьми.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Именно в этой части дома проживала семья с шестью детьми.

Как стало известно «КП» - Кубань», жертвами пожара стали пенсионерка и ребенок, оба инвалиды.

- Погибли 66-летняя инвалид-колясочник Валентина Мельникова и 5-летний (так же инвалид) Святослав Муртазин, - сообщил источник в экстренных службах.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при работе с отопительной системой.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 18 декабря в Сочи загорелся двухэтажный дом с мансардой. В его тушении задействовали 13 спасателей и четыре единицы техники. К счастью, никто из его жильцов во время пожара не пострадал.