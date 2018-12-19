2018-12-19T14:24:30+03:00
Происшествия

Глава "Премьеры" Гатова возместила творческому объединению ущерб

Сумма составила 2,5 миллиона рублей
Татьяна СМИРНОВА
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Глава "Премьеры" Гатова возместила творческому объединению ущербГлава "Премьеры" Гатова возместила творческому объединению ущерб
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Глава творческого объединения "Премьера" Татьяна Гатова возместила причиненный сообществу ущерб. Он составил 2,5 миллиона рублей.

Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Кубани Сергей Табельский.

Напомним, что ранее Гатову заподозрили в превышении полномочий. В связи с эти в октябре текущего года по этому факту возбудили уголовное дело.

По данным УФСБ по Кубани, в ноябре 2017 года "Премьера" заключила договор, согласно которому творческое объединение должно было выступить в Греции - показать шесть спектаклей балета Чайковского "Щелкунчик" по постановке Юрия Григоривича. Цена данного контракта составила 17 тысяч евро.

Но Гатова вступила в сговор с неизвестными и дала указание коллективу объединения осуществить еще 15 выступлений в Афинах. Их стоимость составила 37 тысяч 250 евро. Но эти деньги пропали - их не перечислили на счет объединения, а также не упомянули в региональном отчете.

В результате действий Гатовой "Премьере" причинили ущерб. Он составил 2 миллиона 586 тысяч 260 рублей ( по курсу Центрального Банка России на 16 декабря 2017 года).

На пресс-конференции прокурор Табельский сообщил о том, что Гатова призналась в содеянном. Также стало известно, что она возместила ущерб объединению еще до возбуждения уголовного дела.

Расследование планируют завершить к 3 февраля следующего года. На это время главу творческого объединения отстранили от ее обязанностей.

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