Группа компаний «ЮгСтройИнвест» досрочно сдала дом в Губернском

19 Дек. 14:36 2018-12-19T15:53:45+03:00

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В микрорайоне Губернском вновь отметили новоселье. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» торжественно сдала дом. Новоселам вместе с ключами от квартир подарили яркий праздник.

Музыка, воздушные шары, развлекательная программа и горячий чай со сладостями. Так приветствовали счастливых новоселов Губернского во дворе их дома. Самое важное происходило внутри. Здесь выдавали ключи от квартир. Их в 8 литере 382.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Новоселы въехали в жилье, полностью подготовленное к косметическому ремонту. В каждой квартире выполнены качественная отделка, проведены все коммуникации. Все готово к косметическому ремонту и скорейшему заселению.

«Этот дом мы сдали раньше срока, чтобы сделать новоселам подарок к Новому году. Он – результат работы сплоченного и дружного коллектива, объединенного одной большой целью. Строить дома для людей, для счастливой и комфортной жизни. А уже 17 декабря открылся старт продаж соседнего 7 литера», - делится Елена Богачева, начальник отдела по работе с клиентами ГК «ЮгСтройИнвест».

Жильцам предстоят приятные хлопоты – создание домашнего уюта и знакомство с обширной социальной инфраструктурой микрорайона. На сегодня Губернский полностью благоустроен и обеспечен всей инфраструктурой. Спортивные и детские площадки, живописная аллея, крытый тренажерный зал, профессиональный скейт-парк, воркаут-площадка, комфортная беседка для барбекю – все в комплексе. В шаговой доступности детский сад и современная школа. Самая большая в Краснодаре. Школа оснащена по последнему слову техники, чтобы дети не только получали знания, но и могли творчески реализовываться. Имеется у нее и своя спортивная инфраструктура - футбольное поле и площадки для занятий на свежем воздухе. За 15 лет плодотворной работы на строительном рынке Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону, группа компаний «ЮгСтройИнвест» возвела 9 детских садов и две школы. В 2018 году застройщик ввел в эксплуатацию трехмиллионный квадратный метр жилья и занял четвертую строчку в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья в эксплуатацию. А также получил звание «Надежный застройщик России» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.