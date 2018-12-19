В Краснодаре работы по строительству ливневого коллектора выполнены на 70%

19 Дек. 15:36 2018-12-19T15:40:29+03:00

В Краснодаре работы по строительству магистрального ливневого коллектора выполнены на 70%. Напомним, что строительство магистрального коллектора по им. Петра Метальникова началось в октябре текущего года. Их проводят для того, чтобы избежать потопа на улицах Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской и так далее. - С помощью новой системы ливнеотделения решится одна из главных проблем города, - об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов во время объезда участков строительства. На сегодняшний день на улице Московской из 900 метров канализационных труб проложено уже 690. Чтобы создать мощную систему ливнеотделения на этом участке, трубопровод соединят с коллектором на Петра Метальникова. Для этого на улице Автомобильно монтируют трубопровод диаметром 800 мм. Также от улицы им. Петра Метальникова до Российской достаивают недостающий участок коллектора. Из 207 метров проложили уже 167. Работы ведутся на проезжей части, поэтому на Петра Метальникова и ограничили движение транспорта. Как сообщает администрация города, уже завершилось строительство соединительной камеры, где стыкуются обе магистрали. В районе улицы Петра Метальникова установят мощную насосную станцию. Она обеспечит сброс ливневого стока в направлении реки Осечка. На улице Ростовское шоссе почти достроили резервуар, в который насосная станция будет сбрасывать откаченную воду. В настоящее время работы по расчистке ливнеотводной системы от улицы им. Дзержинского до балки реки Осечки выполнены почти на 90%.

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В Краснодаре работы по строительству магистрального ливневого коллектора выполнены на 70%.

Напомним, что на улице им. Петра Метальникова они начались в октябре текущего года. Их проводят для того, чтобы избежать потопа на улицах Московской, Российской, Уссурийской, Восточно-Кругликовской и так далее.

- С помощью новой системы ливнеотделения решится одна из главных проблем города, - об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов во время объезда участков строительства.

На сегодняшний день на улице Московской из 900 метров канализационных труб проложено уже 690. Чтобы создать мощную систему ливнеотделения на этом участке, трубопровод соединят с коллектором на Петра Метальникова. Для этого сейчас ведутся рабаты на Автомобильной.

Также от улицы им. Петра Метальникова до Российской достаивают недостающий участок коллектора. Из 207 метров проложили уже 167. Работы ведутся на проезжей части, поэтому на Петра Метальникова и ограничили движение транспорта. Как сообщает администрация города, уже завершилось строительство соединительной камеры, где стыкуются обе магистрали.

В районе улицы Петра Метальникова установят мощную насосную станцию. Она обеспечит сброс ливневого стока в направлении балки реки Осечка.

На улице Ростовское шоссе почти достроили резервуар, в который насосная станция будет сбрасывать откаченную воду. В настоящее время работы по расчистке ливнеотводной системы от улицы им. Дзержинского до балки реки Осечки выполнены почти на 90%.