На Кубани для детских санаториев снизят земельный налог

19 Дек. 16:06 2018-12-19T16:07:19+03:00

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19 декабря в Краснодаре состоялось заседание правления «Торгово-промышленной палаты Краснодарского края». На нем Вениамин Кондратьев объявил о том, что для санаториев, которые оказывают услуги по оздоровлению детей, нужно снизить земельный налог. Глава региона отметил, что от подобных учреждений много требуют. Из-за этого они начинают просто принимать туристов.

- Им необходима максимальная поддержка со стороны края,- заявил глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил властям проработать данную идею, также создать соотвествующий механизм.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что глава региона встретился с победителями конкурса «Лидеры Кубани - Движение вверх!». Во время мероприятия Вениамин Кондратьев подчеркнул, что край нуждается в молодых и умных управленцах. Также он отметил, что все победители конкурса должны быть интегрированы в структуру органов исполнительной власти.