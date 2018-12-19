В Краснодаре выявили контрабанду драгоценностей на 5 млн рублей

19 Дек. 16:38 2018-12-19T16:38:52+03:00

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В Краснодаре выявили контрабанду незадекларированный ювелирных украшений.

- Супругов - граждан РФ - задержали в местном аэропорту, когда они прилетели из Вены. В их багаже обнаружили две коробочки, внутри которых лежали футляры ювелирных изделий с логотипом фирмы Graff. Украшения - серьги и кулон - находились на пассажирке. По словам ее мужа, они стоят 78 тысяч евро, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Украшения изъяли и отправили на экспертизу. Они оказались драгоценными: в них обнаружили сплав чистого золота 750-ой пробы, а также платину 950-ой.

Как сообщают сотрудники Краснодарской таможни, стоимость изделий превысила норму. По данному факту в отношении супругов возбудили дело об административном нарушении .

Напомним, что физические лица имеют право ввозить на территорию РФ те товары личного пользования, чья стоимость не превышает 1,5 тысячи евро, а масса составляет не более 50 кг.