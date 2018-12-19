Краснодарцев приглашают на Рождественскую ярмарку

19 Дек. 16:56 2018-12-19T16:56:33+03:00

На праздничной ярмарке можно будет приобрести новогодние сувениры, ёлочные украшения и подарки. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Она будет работать с 26 декабря по 8 января

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В Краснодаре с 26 декабря по 8 января на Пушкинской площади будет работать Рождественская ярмарка.

— Здесь можно будет приобрести различные сладости, грибы и ягоды, колбасы, сыры, соленья. Также посетителям предложат новогодние сувениры, ёлочные украшения и подарки. Кроме того, подготовлена большая развлекательная программа, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Также на Пушкинской площади откроют парк развлечений «Страна Чудес» с аттракционами, каруселями. На главной сцене будут ежедневно проходить шоу от Деда Мороза и Снегурочки.