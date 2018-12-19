В Музыкальном районе Краснодара откачали воду с дорог

19 Дек. 17:07 2018-12-19T17:07:28+03:00

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19 декабря в Музыкальном районе Краснодара на улицах Агрохимической и Ангарской ликвидировали последствия недавнего дождя - откачали воду с дорог.

- В настоящее время единственный способ избавиться от подтоплений после непогоды в этой части города - вызвать специальную технику. В последний раз для откачки воды с дорог этого района задействовали шесть единиц техники, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

Как сообщает ЕДДС Краснодара, после дождей больше всего заявок на ликвидацию подтоплений поступает от жителей Музыкального района. У службы в наличие 20 единиц техники. Как минимум половина из них работает в Музыкальном районе.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на улице имени Петра Метальникова работы по строительству ливневого коллектив выполнены на 70%.