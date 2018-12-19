2018-12-19T17:38:17+03:00
Общество

В Сочи зацвели зимоцветы

Растение находится на территории дендрария
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи зацвели зимоцветыВ Сочи зацвели зимоцветы
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В национальном парке Сочи распустился зимоцвет. Его цветки желтые, а их сердцевинка не то бордовая, не то сиреневая. Растение очень похоже на орхидею. Но оно в разы ее меньше - зимоцвет достигает 1-3 сантиметров в диаметре.

Родиной данного растения является Китай. Там цветок называется химонантус. Как сообщают сотрудники дендранрия, он имеет множество названий. Например, "карамельное дерево". Но у нас его прозвали зимоцветом. Все потому, что он распускается только в холодное время года.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочинском национальном парке зацвел ризенский подснежник. Это растение занесено в Красную книгу - с каждым годом его численность сокращается. На сегодняшний день Сочинский дендрарий является единственным местом в мире, где на такой маленькой территории можно встретить сразу пять видов этих растений.

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