На Кубани откроют новый реабилитационный центр

19 Дек. 17:35 2018-12-19T17:35:51+03:00

Наиболее современной и эффективной формой развития профессионального мастерства молодежи с инвалидностью стал национальный конкурс «Абилипикс». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Он начнет свою работу в будущем году

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Сегодня в Краснодаре прошло заседание Совета по делам инвалидов при главе края. Его провела вице-губернатор Анна Минькова. По ее словам, все обязательства, которые взяли на себя власти региона перед людьми с ограниченными возможностями здоровья, были выполнены.

– Мы сделали большой шаг в работе, направленной на социальную адаптацию лиц с инвалидностью, конечно же, в тесном взаимодействии с общественными организациями, – отметила Анна Минькова.

Также на совещании была озвучена информация, что в этом году открылось реабилитационное отделение в Белореченске. В 2019-м на базе бальнеокомплекса «Медуница» в Отрадненском районе запланировано открытие реабилитационного учреждение, а также центра для пожилых в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Кубани.