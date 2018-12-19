На Кубани откроют новый реабилитационный центр
Сегодня в Краснодаре прошло заседание Совета по делам инвалидов при главе края. Его провела вице-губернатор Анна Минькова. По ее словам, все обязательства, которые взяли на себя власти региона перед людьми с ограниченными возможностями здоровья, были выполнены.
– Мы сделали большой шаг в работе, направленной на социальную адаптацию лиц с инвалидностью, конечно же, в тесном взаимодействии с общественными организациями, – отметила Анна Минькова.
Также на совещании была озвучена информация, что в этом году открылось реабилитационное отделение в Белореченске. В 2019-м на базе бальнеокомплекса «Медуница» в Отрадненском районе запланировано открытие реабилитационного учреждение, а также центра для пожилых в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации Кубани.