В Апшеронском районе задержали двух мужчин за незаконную вырубку леса
В Апшеронском районе задержали двух местных жителей. Правоохранители получили информацию о том, что они незаконно вырубают лес.
- Полицейские и ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в то время, когда они выгружали из автомобиля свежевырубленную пихту. Во время осмотра домовладений одного из мужчин, правоохранители обнаружили и изъяли 60 хвойных деревьев, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, ущерб составил более 200 тысяч рублей.
Задержанных доставили в отдел полиции. Там они рассказали, что вырубленные деревья хотели продать.
По данному факту в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.