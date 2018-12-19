19 Дек. 18:08 2018-12-19T18:08:08+03:00

В Апшеронском районе задержали двух мужчин за незаконную вырубку леса

Им грозит лишение свободы сроком до шести лет

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В Апшеронском районе задержали двух местных жителей. Правоохранители получили информацию о том, что они незаконно вырубают лес.

- Полицейские и ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в то время, когда они выгружали из автомобиля свежевырубленную пихту. Во время осмотра домовладений одного из мужчин, правоохранители обнаружили и изъяли 60 хвойных деревьев, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Задержанных доставили в отдел полиции. Там они рассказали, что вырубленные деревья хотели продать.

По данному факту в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей, второй - под подпиской о невыезде.