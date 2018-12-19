В Краснодаре проверят торговцев пиротехникой

19 Дек. 18:45 2018-12-19T18:45:16+03:00

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Мэр Краснодара Евгений Первышов дал поручение организовать рейды по несанкционированной торговле и правилам продажи пиротехники. Их проведут сотрудники городского управления торговли и бытового обслуживания населения совместно с полицией.

— Мы должны обезопасить жителей от покупки некачественных продуктов. Некачественная и несертифицированная пиротехника — прямая угроза жизни и здоровью горожан, — сказал Евгений Первышов.

Отметим, с 30 декабря все оперативные службы и полиция Краснодара перейдут на усиленный режим работы.