В Краснодаре проверят торговцев пиротехникой
Традиционные рейды проведут чиновники совместно с полицейскими
В Краснодаре проверят точки торговли пиротехникой. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Мэр Краснодара Евгений Первышов дал поручение организовать рейды по несанкционированной торговле и правилам продажи пиротехники. Их проведут сотрудники городского управления торговли и бытового обслуживания населения совместно с полицией.
— Мы должны обезопасить жителей от покупки некачественных продуктов. Некачественная и несертифицированная пиротехника — прямая угроза жизни и здоровью горожан, — сказал Евгений Первышов.
Отметим, с 30 декабря все оперативные службы и полиция Краснодара перейдут на усиленный режим работы.