С 2019 года изменится процесс выплат компенсации за питание детей в школах Краснодара

19 Дек. 19:05 2018-12-19T19:07:22+03:00

С 2019 года изменится порядок компенсации за питание детей в школах Краснодара

Об этом сообщает директор департамента образования Алексей Некрасов

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Стоимость питания и льготы в школах Краснодара сохранятся в 2019 году. Изменится только процесс выплат компенсаций.

Для учащихся 1-5 классов завтрак стоит 67,5 рублей, а для 6-11 - 77,5. Из этих денег 10,5 рублей компенсирует родителям город.

В следующем году опекуны школьников ежемесячно будут перечислять на счёт учреждений, которые поставляют в школы еду, средства за питания. Компенсацию родителям будут выплачивать следующим образом: 10,5 рублей умножат на количество оплаченных завтраков и отправят на личный счёт в банке.

- Это позволит повысить эффективность оказания меры соцподдержки, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил директор депортамента образования Алексей Некрасов.

Также с 1 января оплачивать такую услугу, как накрытие столов, родители школьников больше не будут. Этим займутся сотрудники учебных учреждений.