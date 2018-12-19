2018-12-19T19:36:53+03:00
Общество

Бывший завод имени Седина выпустил первый станок

Сейчас на «Южном заводе тяжелого станкостроения» завершается реконструкция
Максим ОСОКИН
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«Южный завод тяжелого станкостроения» будет выпускать оборудование, которое сейчас закупается за рубежом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края«Южный завод тяжелого станкостроения» будет выпускать оборудование, которое сейчас закупается за рубежом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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«Южный завод тяжелого станкостроения» продолжит поставки оборудования «Белэнергомаш – БЗЭМ». Уже подписан ряд контрактов между двумя предприятиями на будущий год. Первый высокотехнологичный токарно-карусельный станок уже прошел испытания и отправился к заказчику.

– Со следующего года это будет полноценно работающее предприятие, по производству станков и обрабатывающих центров. Оборудование востребовано в энерго-судо-и теплостроении, металлургии, железнодорожном машиностроении. Пока аналогичное оборудование закупается предприятиями за рубежом, – сообщили в министерстве промышленности Краснодарского края.

Сейчас на краснодарском предприятии завершается реконструкция и устанавливается современное оборудование.

Напомним, «Южный завод тяжелого станкостроения» является «наследником» завода им. Седина, который приостановил свою деятельность из-за финансовых проблем в 2014 году.

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