2018-12-19T20:12:31+03:00
Общество

Молодые ученые Кубани получат денежные гранты

На реализацию инновационных проектов власти выделят 14 млн рублей
Максим ОСОКИН
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В этом году на конкурс «УМНИК» была подана 161 заявка от кубанских инноваторов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВ этом году на конкурс «УМНИК» была подана 161 заявка от кубанских инноваторов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодаре назвали имена победителей конкурса Фонда содействия инновациям «УМНИК-2018». Компетентное жюри выбрало работы 28 молодых ученых из поступивших 161 заявок.

– Поддерживать инновационный потенциал молодежи, чтобы хорошие идеи превращались в перспективные инновационные бизнесы – один из основных приоритетов региональных властей, – заявили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

На реализацию проектов молодым ученым отвели 2 года. На эти цели каждому из них выделят грант в размере 500 тысяч рублей.

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