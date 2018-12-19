2018-12-19T20:55:34+03:00
Общество

Под Новороссийском столкнулись легковушка и автобус

В результате ДТП погибла 35-летняя женщина
Максим ОСОКИН
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В результате ДТП погибла водитель легкового автомобиля. Фото: пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краюВ результате ДТП погибла водитель легкового автомобиля. Фото: пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю
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Вечером 19 декабря в дежурную часть Управления МВД России по Новороссийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Очевидцы сообщили, что на трассе «Краснодар - Новороссийск». Столкнулись легковой автомобиль и автобус.

По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Daihatsu, выехала на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автобусом Scania в котором находились 15 пассажиров.

В результате аварии 35-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, скончалась на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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