Под Новороссийском столкнулись легковушка и автобус

19 Дек. 20:55 2018-12-19T20:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 19 декабря в дежурную часть Управления МВД России по Новороссийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Очевидцы сообщили, что на трассе «Краснодар - Новороссийск». Столкнулись легковой автомобиль и автобус.

По предварительным данным, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем Daihatsu, выехала на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автобусом Scania в котором находились 15 пассажиров.

В результате аварии 35-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля, скончалась на месте. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.