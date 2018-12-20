На Кубани произошло ДТП с участием автобуса
19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск произошла авария, в которой легковой автомобиль врезался в автобус.
- Около шести часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. По предварительным данным, женщина, сидевшая за рулем автомобиля марки Daihatsu, не справила с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус Scania, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На момент аварии в общественном транспорте находилось 15 пассажиров. В результате столкновения никто из них не пострадал.
К сожалению, на месте аварии от травм различной тяжести погиб водитель легковушки.
Как сообщает ГУ МВД, пассажиров рейсового автобуса пересадили в другой общественный транспорт и доставили к месту назначения.
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего