2018-12-20T12:10:37+03:00
Происшествия

На Кубани произошло ДТП с участием автобуса

В нем погибла женщина
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани произошло ДТП с участием автобусаНа Кубани произошло ДТП с участием автобуса
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19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск произошла авария, в которой легковой автомобиль врезался в автобус.

- Около шести часов вечера в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и карета скорой помощи. По предварительным данным, женщина, сидевшая за рулем автомобиля марки Daihatsu, не справила с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус Scania, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На момент аварии в общественном транспорте находилось 15 пассажиров. В результате столкновения никто из них не пострадал.

К сожалению, на месте аварии от травм различной тяжести погиб водитель легковушки.

Как сообщает ГУ МВД, пассажиров рейсового автобуса пересадили в другой общественный транспорт и доставили к месту назначения.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

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