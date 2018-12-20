В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»
19 декабря в Краснодаре состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам обманутых дольщиков. Его провёл заместитель губернатора Андрей Алексеенко.
Он сообщил о том, что на Кубани в настоящее время активно решаются проблемы дольщиков.
На заседании застройщик ООО «КраснодарФинСтрой» отметил то, что строительство литера ЖК "Форд Карасун" на Сормовской, 208 скоро закончится. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в конце текущего года.
Также на заседании объявили о том, возобновились работы по строительству литера ЖК «Таурас-96». По предварительным данным, дольщики получат свои квартиры во второй половине следующего года.
Также на заседании обсудили другие объекты: ЖК «Рич Хаус», «Южный» и так далее.
- Застройщики, инвесторы, общественные организации и дольщики поняли, что решать вопросы по проблемным строительствам нужно сообща, - об этом сообщил заместитель директора Андрей Алексеенко.