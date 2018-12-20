В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-20T12:09:59+03:00

Он пострадал во время октябрьского наводнения

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В Туапсе в порядок приведут разрушенный во время непогоды в октябре участок русла реки Паук.

- В настоящее время рабочие занимаются укреплением участка рядом с пляжем, расположенным в микрорайоне Приморье. В русле уже подготовили почву для установки подпорной стены из монолитного бетона, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Также с помощью тяжелой техники ведутся работы по расчистке реки от мусора в микрорайоне Калараша.

После того, как русло, расположенное на улице Приморской, восстановят, начнётся строительство канализации и водопровода. Сделать это планировали ещё до чрезвычайного происшествия.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 24 октября текущего года на территорию Кубани обрушились сильные дожди. За несколько часов в Туапсинском районе выпала двухмесячная норма осадков. В результате непогоды около 30 населенных пунктов края оказались подтопленными.